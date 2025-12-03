Bedrijvengids
Yanolja
  • Salarissen
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Salarissen

Yanolja Human Resources Salarissen

Het mediane Human Resources vergoedinspakket in Korea, South bij Yanolja bedraagt in totaal ₩74.1M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yanolja's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
Yanolja
Human Resources
Seoul, KG, Korea, South
Totaal per jaar
$52K
Niveau
P4
Basissalaris
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Yanolja?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Yanolja in Korea, South ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₩78,913,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yanolja voor de Human Resources functie in Korea, South is ₩74,097,348.

Andere Bronnen

