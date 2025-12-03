Bedrijvengids
Yanfeng Automotive Interiors
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Werktuigbouwkundige

  • Alle Werktuigbouwkundige Salarissen

Yanfeng Automotive Interiors Werktuigbouwkundige Salarissen

De gemiddelde Werktuigbouwkundige totale vergoeding in United States bij Yanfeng Automotive Interiors varieert van $67.2K tot $92K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yanfeng Automotive Interiors's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$72.8K - $86.4K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Werktuigbouwkundige inzendingens bij Yanfeng Automotive Interiors nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Yanfeng Automotive Interiors?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Werktuigbouwkundige aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij Yanfeng Automotive Interiors in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $92,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yanfeng Automotive Interiors voor de Werktuigbouwkundige functie in United States is $67,200.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Yanfeng Automotive Interiors

Gerelateerde Bedrijven

  • Lyft
  • Amazon
  • Netflix
  • Dropbox
  • SoFi
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanfeng-automotive-interiors/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.