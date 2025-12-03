Bedrijvengids
De gemiddelde Human Resources totale vergoeding in Ukraine bij Yalantis varieert van UAH 984K tot UAH 1.43M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yalantis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$27K - $30.7K
Ukraine
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Yalantis?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Yalantis in Ukraine ligt op een jaarlijkse totale beloning van UAH 1,434,194. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yalantis voor de Human Resources functie in Ukraine is UAH 984,489.

Andere Bronnen

