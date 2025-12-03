Bedrijvengids
Yadro
Yadro Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in Russia bij Yadro varieert van RUB 7.95M tot RUB 11.29M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yadro's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$116K - $137K
Russia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$102K$116K$137K$145K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Yadro?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Yadro in Russia ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 11,285,277. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yadro voor de Solution Architect functie in Russia is RUB 7,948,760.

Andere Bronnen

