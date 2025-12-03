Bedrijvengids
XYZ Robotics
XYZ Robotics Software Engineering Manager Salarissen

De gemiddelde Software Engineering Manager totale vergoeding in United States bij XYZ Robotics varieert van $213K tot $290K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XYZ Robotics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$228K - $275K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$213K$228K$275K$290K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij XYZ Robotics zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij XYZ Robotics in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $290,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XYZ Robotics voor de Software Engineering Manager functie in United States is $212,500.

Andere Bronnen

