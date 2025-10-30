Bedrijvengids
XPO Logistics
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

XPO Logistics Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in United States bij XPO Logistics bedraagt in totaal $142K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XPO Logistics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Totaal per jaar
$142K
Niveau
L4
Basissalaris
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
12 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij XPO Logistics in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $163,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XPO Logistics voor de Data Scientist functie in United States is $142,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor XPO Logistics

Gerelateerde Bedrijven

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen