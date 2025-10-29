Bedrijvengids
Xperi
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Xperi Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in India bij Xperi bedraagt in totaal ₹6.51M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xperi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹6.51M
Niveau
SDM 3
Basissalaris
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Bonus
₹781K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Xperi?
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Xperi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Xperi in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹8,303,372. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xperi voor de Software Engineering Manager functie in India is ₹6,853,645.

Andere Bronnen