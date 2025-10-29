Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Xperi bedraagt in totaal ₹4.31M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xperi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹4.31M
Niveau
L3
Basissalaris
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
12 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Xperi?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Xperi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Xperi in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,126,445. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xperi voor de Software Engineer functie in India is ₹4,448,729.

