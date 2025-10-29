Bedrijvengids
Xperi
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Xperi Product Manager Salarissen

De gemiddelde Product Manager totale vergoeding in Germany bij Xperi varieert van €92.9K tot €130K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xperi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€101K - €122K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€92.9K€101K€122K€130K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Product Manager inzendingens bij Xperi nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Xperi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Xperi in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €129,796. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xperi voor de Product Manager functie in Germany is €92,872.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Xperi

Gerelateerde Bedrijven

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen