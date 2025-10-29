Bedrijvengids
Xperi
Xperi Data Scientist Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xperi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€62.2K - €73.3K
Ireland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Xperi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Xperi in Ireland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €80,918. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xperi voor de Data Scientist functie in Ireland is €58,095.

Andere Bronnen