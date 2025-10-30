Bedrijvengids
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Sales Salarissen

De gemiddelde Sales totale vergoeding in Netherlands bij XPENG Motors 小鹏汽车 varieert van €43.3K tot €60.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XPENG Motors 小鹏汽车's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij XPENG Motors 小鹏汽车 zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales bij XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €60,264. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XPENG Motors 小鹏汽车 voor de Sales functie in Netherlands is €43,266.

