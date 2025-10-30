Bedrijvengids
De gemiddelde Hardware Engineer totale vergoeding in China bij XPENG Motors 小鹏汽车 varieert van CN¥245K tot CN¥348K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XPENG Motors 小鹏汽车's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CN¥279K - CN¥330K
China
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij XPENG Motors 小鹏汽车 zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij XPENG Motors 小鹏汽车 in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥348,473. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XPENG Motors 小鹏汽车 voor de Hardware Engineer functie in China is CN¥245,446.

