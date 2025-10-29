Bedrijvengids
XP
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

XP Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Brazil bij XP bedraagt in totaal R$590K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XP's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$590K
Niveau
L5
Basissalaris
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$390K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij XP in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$1,053,824. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XP voor de Software Engineering Manager functie in Brazil is R$533,017.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor XP

Gerelateerde Bedrijven

  • Lyft
  • Apple
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen