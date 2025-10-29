Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij XP bedraagt in totaal R$112K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor XP's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$112K
Niveau
L3
Basissalaris
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij XP?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij XP in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$340,295. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij XP voor de Software Engineer functie in Brazil is R$115,363.

Andere Bronnen