Software Engineer vergoeding in United States bij Xilinx varieert van $153K per year voor E3 tot $362K per year voor E8. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $280K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xilinx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Xilinx zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)