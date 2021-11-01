Bedrijvengids
Xiaomi
Xiaomi Salarissen

Xiaomi's salaris varieert van $19,587 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist in China aan de onderkant tot $522,375 voor een Software Engineering Manager in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Xiaomi. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $43.6K
Accountant
$49.8K
Business Operations Manager
$124K

Business Development
$106K
Customer Service
$24.1K
Hardware Engineer
$56.5K
Marketing
$197K
Product Manager
$69.8K
Project Manager
$45.3K
Sales
$51.3K
Cybersecurity Analist
$19.6K
Software Engineering Manager
$522K
Solution Architect
$236K
Technisch Programma Manager
$47.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Xiaomi is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $522,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xiaomi is $53,899.

