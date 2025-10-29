Bedrijvengids
Xero Solution Architect Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xero's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

A$165K - A$196K
Australia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
A$152KA$165KA$196KA$209K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Xero zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Xero in Australia ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$208,761. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xero voor de Solution Architect functie in Australia is A$152,486.

