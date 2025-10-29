Bedrijvengids
Xero
  Salarissen
  Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Xero Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Canada bij Xero bedraagt in totaal CA$201K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xero's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$201K
Niveau
hidden
Basissalaris
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Xero zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Xero in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$232,790. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xero voor de Software Engineering Manager functie in Canada is CA$200,610.

