Software Engineer vergoeding in New Zealand bij Xero varieert van NZ$88.2K per year voor Associate Software Engineer tot NZ$186K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in New Zealand bedraagt in totaal NZ$141K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xero's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Geen salarissen gevonden

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Xero zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

