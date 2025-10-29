Bedrijvengids
Xero
Xero Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in New Zealand bij Xero varieert van NZ$88.2K per year voor Associate Software Engineer tot NZ$186K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in New Zealand bedraagt in totaal NZ$141K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xero's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Xero zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Xero in New Zealand ligt op een jaarlijkse totale beloning van NZ$185,778. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xero voor de Software Engineer functie in New Zealand is NZ$141,173.

Andere Bronnen