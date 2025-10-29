Bedrijvengids
Xero
Xero Sales Salarissen

De gemiddelde Sales totale vergoeding in Singapore bij Xero varieert van SGD 99.1K tot SGD 135K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xero's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Xero zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales bij Xero in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 135,199. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xero voor de Sales functie in Singapore is SGD 99,068.

