Bedrijvengids
X-Team
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

X-Team Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij X-Team bedraagt in totaal R$542K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor X-Team's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Totaal per jaar
R$542K
Niveau
Senior
Basissalaris
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij X-Team in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$620,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij X-Team voor de Software Engineer functie in Brazil is R$543,326.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor X-Team

Gerelateerde Bedrijven

  • Pinterest
  • Intuit
  • Databricks
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen