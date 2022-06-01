WSO2 Salarissen

WSO2's salaris varieert van $7,914 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Sri Lanka aan de onderkant tot $203,975 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van WSO2 . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025