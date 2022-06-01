WSO2 Salarissen

Bedrijvengids
WSO2's salaris varieert van $7,914 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Sri Lanka aan de onderkant tot $203,975 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van WSO2. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $20K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
$7.9K
Solution Architect
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij WSO2 is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $203,975. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij WSO2 is $20,028.

