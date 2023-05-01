Wrk Salarissen

Bedrijvengids
Wrk's salaris varieert van $69,589 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist in United States aan de onderkant tot $109,065 voor een Software Engineering Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wrk. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Business Analist
$69.6K
Product Designer
$101K
Sales
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Engineer
$73.3K
Software Engineering Manager
$109K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Wrk is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $109,065. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Wrk is $88,150.

