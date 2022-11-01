Bedrijvengids
Wrapbook
Wrapbook Salarissen

Wrapbook's salaris varieert van $106,788 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Canada aan de onderkant tot $234,600 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wrapbook. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $145K
Marketing
$178K
Product Manager
$132K

Sales
$107K
Software Engineering Manager
$235K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Wrapbook zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

