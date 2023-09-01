Woundtech Salarissen

Woundtech's salaris varieert van $5,213 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in India aan de onderkant tot $203,975 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Woundtech . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025