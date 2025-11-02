Bedrijvengids
Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Workday's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Workday zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Design Manager bij Workday in Denmark ligt op een jaarlijkse totale beloning van DKK 1,758,552. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Workday voor de Product Design Manager functie in Denmark is DKK 1,211,775.

