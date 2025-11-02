Bedrijvengids
Workday
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Marketing Operaties

  • Alle Marketing Operaties Salarissen

Workday Marketing Operaties Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Workday's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€106K - €125K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€97.5K€106K€125K€134K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 1 meer Marketing Operaties inzendingen bij Workday nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Workday zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Marketing Operaties aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Marketing Operaties bij Workday in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €133,525. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Workday voor de Marketing Operaties functie in Netherlands is €97,532.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Workday

Gerelateerde Bedrijven

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen