Wisk Salarissen

Wisk's salaris varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $232,155 voor een Hardware Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wisk. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

Software Engineer
Median $176K
Luchtvaart Ingenieur
$153K
Hardware Engineer
$232K

Human Resources
$133K
Mechanisch Ingenieur
$216K
Product Designer
$101K
The highest paying role reported at Wisk is Hardware Engineer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wisk is $164,130.

