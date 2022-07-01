Bedrijvengids
Wildlife Studios
Wildlife Studios Salarissen

Wildlife Studios's salaris varieert van $19,813 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $767,820 voor een Product Design Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wildlife Studios. Laatst bijgewerkt: 10/17/2025

Software Engineer
Median $19.8K

Video Game Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $108K
Business Analist
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
$39.5K
Data Scientist
$177K
Product Designer
$23.2K
Product Design Manager
$768K
Product Manager
$26.1K
Programma Manager
$105K
Project Manager
$130K
Recruiter
$22.3K
Solution Architect
$23.1K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Wildlife Studios is Product Design Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $767,820. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Wildlife Studios is $41,538.

Andere Bronnen