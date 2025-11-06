Bedrijvengids
Western Union
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • India

Western Union Data Scientist Salarissen in India

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in India bij Western Union bedraagt in totaal ₹2.72M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Western Union's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Totaal per jaar
₹2.72M
Niveau
-
Basissalaris
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Western Union?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Western Union in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,262,392. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Western Union voor de Data Scientist functie in India is ₹2,514,287.

Andere Bronnen