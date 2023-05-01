WEKA Salarissen

WEKA's salaris varieert van $145,884 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Israel aan de onderkant tot $323,375 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van WEKA . Laatst bijgewerkt: 9/20/2025