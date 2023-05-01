Bedrijvengids
WEKA
WEKA Salarissen

WEKA's salaris varieert van $145,884 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Israel aan de onderkant tot $323,375 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van WEKA. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Software Engineer
Median $146K
Business Development
$323K
Sales
$225K

Software Engineering Manager
$322K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij WEKA is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $323,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij WEKA is $273,905.

