Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Netherlands bij WEBB Traders bedraagt in totaal €93.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor WEBB Traders's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Mediaan Pakket WEBB Traders Software Engineer Amsterdam, NH, Netherlands Totaal per jaar €93.8K Niveau Junior Basissalaris €70.4K Stock (/yr) €0 Bonus €23.5K Jaren bij bedrijf 2 Jaren Jaren ervaring 3 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

