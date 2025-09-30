Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bij Waze bedraagt in totaal PLN 55.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Waze's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totaal per jaar
PLN 55.2K
Niveau
hidden
Basissalaris
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Waze?

PLN 160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Waze in Warsaw Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 96,234. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Waze voor de Software Engineer functie in Warsaw Metropolitan Area is PLN 55,200.

Andere Bronnen