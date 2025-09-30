Technisch Programma Manager vergoeding in San Francisco Bay Area bij Waymo varieert van $254K per year voor L4 tot $443K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $495K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Waymo's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Bij Waymo zijn WMUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
WMUs are Waymo's version of RSUs