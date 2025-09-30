Bedrijvengids
Waymo
  Salarissen
  Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  Warsaw Metropolitan Area

Waymo Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Software Engineer vergoeding in Warsaw Metropolitan Area bij Waymo varieert van PLN 80.1K per year voor L3 tot PLN 97.1K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bedraagt in totaal PLN 87K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Waymo's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
(Instapniveau)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
WMU

Bij Waymo zijn WMUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Inbegrepen Functies

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Systems Engineer

Research Scientist

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Waymo in Warsaw Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 112,939. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Waymo voor de Software Engineer functie in Warsaw Metropolitan Area is PLN 87,756.

