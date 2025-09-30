Bedrijvengids
Waymo
Waymo Programma Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Programma Manager vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Waymo bedraagt in totaal $194K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Waymo's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Totaal per jaar
$194K
Niveau
L4
Basissalaris
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bonus
$21.8K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Waymo?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
WMU

Bij Waymo zijn WMUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Veelgestelde vragen

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Programma Manager ni Waymo in San Francisco Bay Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $332,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Waymo fun ipa Programma Manager in San Francisco Bay Area ni $228,500.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Waymo

