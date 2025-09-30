Bedrijvengids
Waymo
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Waymo Hardware Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Hardware Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Waymo varieert van $200K per year voor L4 tot $479K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $502K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Waymo's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
WMU

Bij Waymo zijn WMUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Hardware Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij Waymo in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $540,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Waymo voor de Hardware Engineer functie in San Francisco Bay Area is $426,000.

Andere Bronnen