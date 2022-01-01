Waymo Salarissen

Bedrijvengids
Waymo's salaris varieert van $59,623 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $950,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Waymo. Laatst bijgewerkt: 8/28/2025

$160K

Software Engineer
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Systems Engineer

Research Scientist

Technisch Programma Manager
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Data Scientist
L4 $255K
L5 $339K

Hardware Engineer
L5 $394K
L6 $479K
Product Manager
Median $418K
Software Engineering Manager
Median $950K
Programma Manager
Median $194K
Human Resources
Median $145K
Recruiter
Median $173K
Mechanisch Ingenieur
Median $378K
Accountant
$98K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$358K
Business Analist
$392K
Business Development
$510K
Data Science Manager
$390K
Financieel Analist
$265K
Informatietechnoloog (IT)
$59.6K
Marketing Operations
$209K
Product Designer
$118K
Project Manager
$543K
UX Researcher
$125K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
WMU

Bij Waymo zijn WMUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Waymo is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $950,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Waymo is $338,893.

