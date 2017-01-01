Bedrijvengids
Wa'ed Ventures
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Wa'ed Ventures dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.

    waed.net
    Website
    2013
    Oprichtingsjaar
    180
    Aantal Werknemers
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Wa'ed Ventures

    Gerelateerde Bedrijven

    • Coinbase
    • Pinterest
    • Square
    • Flipkart
    • PayPal
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen