Wadhwani AI Salarissen

Wadhwani AI's salaris varieert van $13,918 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in India aan de onderkant tot $153,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wadhwani AI. Laatst bijgewerkt: 11/13/2025

Data Scientist
Median $33.4K
Software Engineer
$153K
Venture Capitalist
$13.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Wadhwani AI is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $153,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Wadhwani AI is $33,372.

