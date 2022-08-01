Bedrijvengids
Vyne
    Over

    Vyne™ serves the medical and dental markets with industry-leading solutions that connect disconnected data and communication points to more effectively manage critical patient information

    https://vynecorp.com
    Website
    2019
    Oprichtingsjaar
    150
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

