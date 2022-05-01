VTEX Salarissen

Bedrijvengids
VTEX
VTEX's salaris varieert van $30,845 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $215,070 voor een Sales in Mexico aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VTEX. Laatst bijgewerkt: 11/13/2025

Software Engineer
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Management Consultant
$84.1K
Marketing
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Product Designer
$51.6K
Product Manager
$60K
Sales
$215K
Software Engineering Manager
$212K
Solution Architect
$66.5K
De best betaalde functie gerapporteerd bij VTEX is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $215,070. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij VTEX is $66,455.

