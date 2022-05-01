VTEX Salarissen

VTEX's salaris varieert van $30,845 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $215,070 voor een Sales in Mexico aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VTEX . Laatst bijgewerkt: 11/13/2025