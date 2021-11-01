Bedrijvengids
VTB
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

VTB Salarissen

VTB's salaris varieert van $23,780 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $165,340 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VTB. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $41.3K

Backend Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Data Scientist
Median $32.8K
Solution Architect
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Product Designer
Median $44.9K
Project Manager
Median $40.3K
Business Analist
Median $41.1K
Product Manager
Median $54K
Data Analist
$23.8K
Financieel Analist
$44.9K
Human Resources
$89.8K
Informatietechnoloog (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Sales
$34.1K
Technisch Programma Manager
$128K
Venture Capitalist
$117K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij VTB is Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $165,340. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij VTB is $44,919.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor VTB

Gerelateerde Bedrijven

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen