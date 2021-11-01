VTB Salarissen

VTB's salaris varieert van $23,780 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $165,340 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VTB . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025