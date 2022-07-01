Voloridge Investment Management Salarissen

Voloridge Investment Management's salaris varieert van $78,499 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $489,600 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Voloridge Investment Management . Laatst bijgewerkt: 10/17/2025