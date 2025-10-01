Software Engineer vergoeding in Sofia City Province bij VMware varieert van BGN 45K per year voor P1 tot BGN 224K per year voor Staff Engineer 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sofia City Province bedraagt in totaal BGN 115K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
