VMware
VMware Software Engineer Salarissen in Greater Los Angeles Area

Software Engineer vergoeding in Greater Los Angeles Area bij VMware varieert van $175K per year voor P2 tot $480K per year voor Staff Engineer 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bedraagt in totaal $175K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
P1(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Production Software Engineer

Site Reliability Engineer

Systems Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij VMware in Greater Los Angeles Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $480,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij VMware voor de Software Engineer functie in Greater Los Angeles Area is $200,755.

