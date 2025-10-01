Bedrijvengids
VMware Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij VMware varieert van ₹2.39M per year voor P1 tot ₹8.43M per year voor Senior Staff Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹6.17M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
P1(Instapniveau)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)



