Software Engineer vergoeding in Greater Austin Area bij VMware varieert van $163K per year voor P2 tot $284K per year voor Staff Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Austin Area bedraagt in totaal $222K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
