Software Engineer vergoeding in China bij VMware varieert van CN¥50K per year voor P2 tot CN¥144K per year voor Staff Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in China bedraagt in totaal CN¥77.6K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
