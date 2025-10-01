Bedrijvengids
Software Engineer vergoeding in Beijing Metropolitan Area bij VMware varieert van CN¥50K per year voor P2 tot CN¥166K per year voor Staff Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in Beijing Metropolitan Area bedraagt in totaal CN¥71.2K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
P1(Instapniveau)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Production Software Engineer

Site Reliability Engineer

Systems Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at VMware in Beijing Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CN¥166,361. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Software Engineer role in Beijing Metropolitan Area is CN¥59,528.

Andere Bronnen